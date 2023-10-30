新盤周末交投飆六成

澄天暫超額認購近5倍 施政報告發表後一手交投向上，過去周末新盤市場成交量按周增逾六成。市區兩個全新盤即把握時機，連日來收票鎖客。香港仔澄天的入票量節節上升，過去4日暫錄超額近5倍，啟德海灣第1期亦公布原價加推118伙。

晉環劈價售11戶 他續指，最新加推的特色戶為5樓B室，實用面積247方呎，連48方呎平台，發售當日下午2時起招標，同日下午4時截標。樓盤開放示範單位及收票後的首個周末，參觀人流及入票情況理想。

該盤提供的「專才港島南置業付款計劃」吸引不少內地專才，入票客源以年輕用家為主，多為港島南區的分支家庭客，佔約八成，投資客則佔約兩成。

一手市場於過去周末繼續銷售餘貨，兩日錄至少34宗成交，較上周末約21宗有所增加。其中，路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，劈價三成重推，昨日錄得11宗成交，包括8伙開放式戶及3伙兩房單位，成交總額逾一億元。