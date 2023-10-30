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●康龍化成(
03759
)今年首3季按年多賺18.51%至11.39億元（人民幣‧下同），北美及歐洲收入分別升14.63%及28.92%，收入佔比分別為64.19%及15.42%，以客戶劃分，來自20大藥企的收入按年增長5.44%；單計第三季賺3.52億元，按年跌6.05%。同業藥明生物(
02269
)旗下藥明合聯則通過主板上市聆訊。
●中國中車(
01766
)控股股東中車集團擬在6個月內斥1.5億至3億元人民幣增持公司的A股，不設定價格區間。
●遠大醫藥(
00512
)的創新液體栓塞劑Lava於美國正式商業化，為首款獲美國食品及藥物管理局（FDA）批准治療外周血管動脈出血的創新液體栓塞劑。
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