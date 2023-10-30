罷工行動升級 通用汽車財困勢加劇

美國汽車工人聯合會（UAW）與歐資車廠Stellantis達成初步勞資協議之際，擴大了針對通用汽車（GM）的罷工行動，恐阻礙GM的大型農夫車的生產，並加劇公司的財務困境。

新的罷工行動蔓延至GM在田納西州的發動機工廠等，目前GM是唯一尚未與UAW達成初步協議的車廠。據報談判的癥結包括退休福利和與臨時工相關的問題，由於GM的退休員工比福特、Stellantis都要多，因此提高退休福利會使GM比其競爭對手付出了更多的代價。

Stellantis重啟閒置廠房 UAW主席Shawn Fain「對GM不必要且不負責任地拒絕達成公平協議感到失望」。GM則表示，旗下兩家大型農夫車生產廠房可能會受到罷工擴大的影響，並希望盡快達成協議。該公司早前曾透露，罷工使其每周損失約4億美元（約31.2億港元）。

另邊廂，根據Stellantis與勞方達成的協議，同意重新開放閒置的伊利諾伊州廠房，用於生產中型貨車。此前Stellantis打算關閉該廠在內18家工廠以削減開支，並計劃聘請更多低薪的臨時工。

伊利諾伊州政府則形容「協議是巨大的勝利」，並表示會提供激勵措施幫助車廠抵銷上漲的成本。