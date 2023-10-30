東亞初創平台一年開發逾110項目

每POC需時3至6個月 梁指，初創擁有不少創新的技術及想法，惟規模較小，難以供銀行直接應用，該行則為他們提供資源，並聯繫大型科企夥伴提供協助；由於使用該行標準進行測試時，正式推出後可與系統無縫接軌，每一項POC需時約為3至6個月。隨着雙方交流增多亦加深互信，科企得以了解銀行痛點，繼而開發解決方案，認為屬「雙贏」。他坦言，難以衡量新平台能否降低研發成本，但認為解決方案的靈活性及標準化則屬無價。

BEAST其中一個解決方案，為有光科技用於售後監控，運用人工智能（AI）科技的語音分析平台，透過AI、語音轉文字技術與NLP（自然語言處理）進行。他預期，技術最快於今年底推出，在客戶經理與客戶互動的過程進行合規檢查，以防任何不當銷售行為，同時節省合規檢查的翻查時間，並及時發現不當行為。另外，方案能支援多語言內容，計劃將其引進至大灣區，用於廣州的客戶熱線中心。

他指，希望未來與更多科企各作，以提升金融科技及提升客戶體驗。目前BEAST在深圳前海設立數碼實驗室，冀培養更多的金融科技人才，並介紹更多初創進駐及於大灣區拓展業務。