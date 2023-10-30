滙控上季料多賺1.5倍 淨利息收入增

預期信貸損失或季升16%

隨着環球加息步伐放緩，滙控第三季淨利息收入達92.02億美元，按年升14.93%，按季跌1.1%，淨利息收益率料按年升17點子至1.68%，按季則回落4點子。另有形股本回報（ROTE）料為15.1%，普通股權一級資本比率（CET1）料為14.7%。