OpenAI投資者撐華府 促打贏中美AI競賽

OpenAI的早期投資者、資訊科技及創投界老將Vinod Khosla相信，人工智能（AI）將對世界發生劇變，但在創造巨大經濟價值的同時，可能被中國等用來干預美國大選，附和現屆美國政府和國會限制美國資金和技術流向中國AI、半導體及量子計算領域的做法。

他敦促華府拎出所有法寶在AI領域打贏中國，如從俄羅斯引進有天分的研究人員、吸納中東資金，並營造一個對創新和投資有吸引力的監管環境。

估AI炒風多數投資損手 Khosla相信，未來20年內，AI有潛力承擔80%工種中約80%的工作量。不過，現時AI初創公司估值過高，許多人跟風投資AI，「完全出於其他人也在投資」，更將目前的AI炒作浪潮，與去年對加密貨幣初創公司（包括已倒閉的FTX）的投資熱潮相提並論，批死「AI領域大多數投資都將虧損收場」。

他稱，許多人希望押注高估值公司能賺錢，原因不過是「更大的傻瓜理論」——預期之後會有其他人以更高的估值投資。