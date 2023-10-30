摩根資管：歐美銀行盈利增長高峰已過

以美國為首的西方經濟體陸續暫停加息，摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰認為，歐美銀行股盈利增長最好的歲月已成過去，投資吸引力有限，反而內銀股在艱難的環境下，仍有能力維持中單位數的股息回報率，因此對於講求收息的投資者有不錯的價值。

許長泰接受本報訪問時表示，就算聯儲局再加息0.25厘，對歐美銀行利息收入不會有很大幫助，而且存息總要追上貸款利息，否則客戶就會把資金轉移至其他投資機遇，因此淨息差勢將收窄。

內地爆金融風險機會微 與此同時，觀乎明年歐美經濟恐放緩甚至陷入衰退，不但會減低企業及按揭貸款需求，還會令個人貸款拖欠餘額逐漸上升，迫使銀行做較多撥備，亦不利外匯交易、併購及上市集資等的非利息收入。

不過，大型國有銀行反而是不錯的選擇。他解釋，內銀股無疑苦於內房及地方政府的不良貸款風險，以內地樓市未見明顯好轉，其後相關債務重組亦恐衝擊盈利，但由於過去撥備做得相當充分，內地爆發系統性金融風險的機會不大。內銀亦有穩定的派息往績，「不奢望股價有更好表現，但中港股市見熊的環境，賺到中單位數的股息回報算相當吸引」。

然而，放眼全球各類資產，許長泰不認為銀行股很有競爭力。對於一個股債兼具的投資組合而言，建議未來6至12個月持有60至70%債券，股票僅30至40%，因目前接近5厘的美國國債孳息率相當吸引，經濟降溫亦會驅使資金流入國債或投資級別較高的企業債券，買債可「財息兼收」。

不妨留意美國科技股 同理，以美國債息回落，股票倉可以部署美國的科技股和增長型股份，並可因應上月亞洲多地的出口數據出現改善，買入亞洲區內如日本、南韓和台灣的出口股，取代炒得七七八八的內需類股票。從穩陣角度，選擇對經濟不太敏感的公用或非必需消費股亦比銀行股好。

國際信貸評級機構穆迪早前警告高息對銀行體系的衝擊尚未浮現。許長泰亦不排除歐美再有小型銀行捱不住高息的衝擊，但聯儲局今年初拯救硅谷銀行（SVB）和第一共和銀行（FRB）的措施足以安撫市場，大行亦有央行壓力測試監察，因此爆發系統性風險的機會也不大。他補充，現時美國按息不斷破頂，但由於樓按是全期鎖息，不像汽車及信用卡貸款採用浮息，聯儲局本輪加息周期前開始供樓的業主所受影響有限。