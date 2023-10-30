恒大恐成港最大宗地產商清盤案

恒大上月底「臨門一腳」取消債權人會議後，方交代旗下恒大地產被立案調查，無法滿足新票據的發行資格，及後創始人許家印更涉「違法犯罪」遭依法採取強制措施，為重組前景蒙上陰影。

未交代修改重組條款 恒大在本月20日披露正修改擬議重組條款，截至昨日仍沒發公告交代詳細磋商情形，只是上周傳出恒大與反對其重組計劃的債權人進行會談，冀避過清盤一劫。德杰律師事務所專事企業重組的合夥人Daniel Margulies表示，之前恒大可以幾次押後清盤聆訊，原因在於重組方案有進展，現頓成疑問。

然而，6月底負債2.38萬億元人民幣的恒大只是這場債務危機的冰山一角，伴隨其他大型地產商違約衝擊民眾買樓信心，連同地方債問題，都正在拖累中國經濟復甦。

滙豐環球研究亞洲首席經濟師兼亞太區聯席主管范力民直言，住房需求正在下行構成長期挑戰，中國的建築及房地產的行業規模儼然太大，又謂當地的城鎮化步伐放緩，人口有所下降。

中國樓市走弱牽連甚廣，范力民相信，未來房地產行業規模收縮，將對全球工業及大宗商品市場造成巨大影響，因為鋼鐵、水泥的需求及使用量將會減少。

首3季法拍房增三成 內地政府繼續放寬樓市措施，四川省宜賓市近日發表一份諮詢文件，提出促進樓市平穩健康發展的若干政策措施，除了向特定群體給予買樓補貼，還鼓勵房企「結合專案實際，在政府補助的基礎上，另行給予讓利優惠」，而政府主管機關對讓利企業的銷售情況進行考核，「給予讚美獎勵」。

另外，房地產研究機構中指院數據顯示，今年首3季中國法拍市場掛拍各類法拍房源58.4萬套，較去年同期的44.1萬套大增32.3%。成交量排名頭50個城市中，以台州成交率最高，為64.1%，其餘僅同屬浙江的寧波和金華高於60%，北京已由70%以上降至58.7%。