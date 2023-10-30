商品：金價3周漲9% 挑戰2050關

地緣緊張 金價衝高

以巴衝突的「加持」下，現貨金上周五收復暌違5個月的每安士2,000美元大關，收報2,006.38美元，短短3周急彈9.5%，形勢一如去年3月初俄烏戰爭爆發初期。獨立外匯商品分析師盧楚仁表示，就算以巴衝突帶來的避險情緒可能有所消減，鑑於美匯預期轉弱，金價仍會獲得支持，11月有機會挑戰2,050美元水平。

現時金價距離今年較早前觸及的歷史高位僅約74美元，難免有分析擔心「高處不勝寒」，尤其是地緣政治緊張引發的買盤往往只是暫時。惟中東亂局不排除擴大，且美國財政堪憂，日本貴金屬市場協會代表理事池水雄一料金價有望破頂。

油價添壓 油組未必托市 不過，盧楚仁對循通脹預期途徑推高的國際油價稍為保守，理由是當以巴真正進行地面戰，市場預期就會落實，油價將出現回吐壓力，資金「散水平倉」，紐約期油下月或會下試每桶78美元。

他更預期，以巴衝突不會如俄烏戰爭般長時間，極其量3個月，所以不利油價走勢。而且按過往經驗，石油輸出國組織（OPEC）一般會在紐油回落至每桶70美元以下才會出手，油價目前仍處相對高水平，暫不會有動作。

比特幣上望4.85萬美元 盧楚仁稱，若現時才入市涉足比特幣，宜提防獲利回吐盤，但調整後仍可看高一線；確認新一輪升浪後升勢可勢如破竹，支持位參考31,500美元，成功突破後可上望48,500美元。他提醒，本港投資者投資比特幣，選擇在港上市的比特幣期貨ETF會較安全，但要留意波幅較大。他不認同美國放行比特幣現貨ETF會分散股市資金，反而比特幣與美股皆屬風險資產，走勢相關性高，升跌相對同步。