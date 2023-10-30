A股：滬綜指今年表現全球尾三 券商驚發債救市現反效果

內地股市多年來原地踏步，只停留在「3,000點保衞戰」的口號式抗爭。現時無論中資抑或外資均對A股提不起勁，任憑中央接二連三推出多項刺激措施，包括中央匯金買內銀及A股ETF（交易所買賣基金）、增發萬億元人民幣國債等，亦無太大支持。專家認為，現時「只可抱等待態度」。

華夏證券行政總裁王榮昆直言，滬綜指是今年全球表現第3差指數，「今次發債亦與過往4次發行特別國債不同」，因當年中央發債的時間點，正值A股處於上行位置，但今次發債是在滬綜指失守3,000點後才公布，更令大行憂慮抽乾市場流動性，變相推高債息，加重企業融資成本，與一向傳統教科書指的「發債意味提高政府支出，拉高經濟表現」說法完全不同，所以亦令A股「愈救愈跌」。

回顧1998年，內地向4大國有銀行定向發行2,700億元（人民幣‧下同）特別國債，以改善其資本不足及壞帳風險，佔當時國內生產總值（GDP）3.17%。2007年的就是大家熟悉的「4萬億發債」，佔GDP的5.74%。其餘兩次則分別為2017年續做及2020年因疫情而發。

內地A股ETF吸資172億 內地隨發債而將預算赤字率由3%提高到3.8%，則是事隔23年再次出現。王榮昆指，觀乎內地第三季經濟按年增長4.9%，估計第四季在去年的基數效應下，應可升逾4.4%，全年要保5%增長目標不難，但發債反映內地對經濟增長動力「抱心急態度」，相信刺激經濟政策陸續有來，但對股市提振效用則是另一回事。

內媒報道，中央匯金上周一披露買入ETF以來，上周股票ETF錄得172億元資金淨流入。

滬綜指持續受壓