匯市：美匯料回吐 人幣僅能止跌

本周又是一個主要經濟體的「超級議息周」，即使美國上季經濟增長出乎意料地強，交易員仍透過利率期貨押注美國聯儲局幾乎百分百機會按兵不動。獨立外匯商品分析師盧楚仁表示，加息預期消失恐使美匯指數11月出現頗大回吐壓力，一旦失守104.66支持位或標誌着「由強轉弱」。

他認為，隨着多名聯儲局官員相繼發表鴿派言論，預期該局本周議息後宣布再加息的機會不高，就算最終意外加息0.25厘，也會是今輪加息周期的最後一次，除非國際油價在議息前夕再抽升，有加劇美國通脹、令聯儲局陷入兩難之虞。

歐元英鎊睇高一線 市場預期英倫銀行本周四也會像歐洲央行一樣凍息，但盧楚仁預期，歐元和英鎊的表現會優於商品貨幣，理由是歐洲央行與英倫銀行仍有加息抗通脹的壓力，當歐元與英鎊預期息口未見頂，並可收窄與美元的息差，支持歐元與英鎊匯價。反觀商品貨幣如加元等面對國際油價有下調壓力、澳元受累於中國經濟疲弱，升勢或會受阻。

至於日圓，市場正密切留意日本央行會否調整其孳息率曲線控制（YCC）措施。盧楚仁指，由於日本正面對通脹升溫，要調整YCC的壓力不小，相信在今年底前調整YCC機會大。

日圓大冧機率不高 他提醒，這不意味一定會利好圓匯走勢，原因是參考7月時調整YCC措施的經驗，日本央行是同時採取鷹派行動與發表鴿派言論，令圓匯走勢不升反跌。然而，他估計再大冧的機率也不高，因為日本一向視150至152水平為重要防線，必要時會出手干預，預期圓匯下月於147至152之間，即相當於每百日圓兌港元於5.13至5.3之間上落。

人民幣方面，儘管美元轉弱對人民幣匯率有利，但預期只可令其止跌。內房企債務危機、貨幣政策偏向寬鬆、經濟較弱，皆會削弱人民幣的上升動力，況且人民幣目前水平對內地出口相對有利，因此預期11月仍會維持平穩，離岸人民幣兌每美元料於7.3679至7.2354橫行。