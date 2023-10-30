美股：憂高利率持續 企業難融資 標指高位瀉10% 或未冧完

上季美國經濟增長較預期強勁，並未換來市場對美企盈利前景有信心，反而更憂慮利率會高企更長時間，拖累標指上周五收市首次以陷入技術調整的區間收市，即7月27日今年盤中高位累跌超過10%。

高盛建議趁低吸納 上古國際集團董事梁彥穎表示，美國債息高企會提高企業融資難度和加重經營成本，不利企業盈利，而且俄烏衝突和以巴衝突造成地緣局勢緊張，恐導致通脹不跌，繼而使美股中期很可能只會「小漲大回」。標指近日正在考驗4,140點水平支持，若然此水平支持足夠，11月仍有機會重上4,300點，否則將進一步下試4,000點關口。

他續指，高息不但有機會損害企業盈利，亦會循按揭利息影響樓市，而且汽車等個別消費亦受衝擊，就算是不用借錢的零售消費，若經濟最終因高息影響而變差，所有零售最終都會受拖累。

不過，高盛策略師科斯廷唱反調，建議投資者在外界下調美國經濟預測時吸納美股。他不反對美國債息高企會侵蝕美企盈利，亦指出周期性股份本月表現跑輸，反映投資者擔心融資環境收緊不利經濟增長。

雖然如此，他認為美國經濟實情依然相當強勁，因此市場愈悲觀愈應買貨，更估標指年底會反彈至4,500點收爐，比上周五收市高9.29%。

亦有投行界人士憂慮，究竟加薪浪潮會否令通脹難以回到政府目標，聯儲局在更長時間無法減息。美國勞工部本周五公布一系列就業數據，其中10月份新增非農就業職位料降至18.2萬個，平均時薪按年升幅則回落0.2個百分點至4%。

Apple盈利望增逾7% 業績方面，本周焦點無疑是「股王」蘋果公司（Apple Inc.）季度業績，市場預期該企9月底止季度每股賺1.39美元，按年增長7.75%。

本周環球財金焦點