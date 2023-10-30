港股勢中跌咒 下月仍愁

月內挫逾2% 市弱無力挽 憂開局承壓 恐插落萬六 港股10月難逃「股災月」命運，截至上周五為止累跌2.3%。儘管市場估計本周出爐的內地10月份採購經理指數（PMI）會稍見好轉，官方及財新的數字都會高於50的盛衰分界線，但專家仍估計，恒生指數11月只會在16,000至18,000點窄幅上落，並要留意中美兩國元首會面、中央政治局會議以及聯儲局議息等。

恒指近10年的11月表現，屬「5升5跌」，又以去年累漲3,910點或26.62%最令市場矚目，事關當時指數創了1998年10月以來最大升幅，更一度令市場以為港股有望「熊轉牛」，豈料指數今年來拾級而下，上周更跌至16,879點的年內低位，現時中央如何重拾市場對中港股市信心，乃外界關注重點。

回顧中美兩國自2018年貿易戰以來拳來腳往，科技戰等博弈亦隨之而來，加上內房困局及內需復甦形勢不穩，「東升西降」曇花一現。隨着亞太經合組織（APEC）峰會11月中在美國三藩市舉行，市場觀望中美兩國元首會否藉此進行雙邊對話，釋出善意，而訪美的外長王毅已會見總統拜登，中美經濟工作組亦於本月較早前舉行第一次會議，均反映兩國有意控制雙邊關係的風險。

元宇證券基金投資總監林嘉麒認為，若然中美兩國關係出現大躍進，有望提振港股的低估值狀況，料恒指在17,000點附近應見支持，但以月線圖來看，恒指年內一直受制20個月線（約19,460點），相信上述反彈阻力位短期較難衝穿。

大選將至 拜登隨時制華 中薇證券研究部執行董事黃偉豪則估計，由於美國明年舉行總統大選，不排除拜登在會面過後又再出招對華制裁，以保席位，港股市盈率現時徘徊在8.6倍的低位，與過往恒指處於頹勢時相若，所以估計大市再大跌空間不大，不過對港股後市持審慎態度。

至於12月召開的中央政治局會議，以及三中全會有機會於年內舉行，均為內地長中短期政策定調。惟綜合專家意見認為，內地近月已頻頻出招穩經濟，相信上述會議對股市刺激作用未必太大。

沽壓主導 基金或已減磅 就在中央開會討論如何應對內房及地方政府債務危機之際，本港時間周四凌晨兩點就有美國聯儲局議息結果揭盅，市場估計暫緩加息應成定局，惟密切注視美國國債孳息率重返金融海嘯前高位，以及11月17日之後華府會否出現停擺危機。

香港股票分析師協會副主席郭思治則認為，要留心美債孳息與港股走勢呈相反方向，港股已經連續3個月呈先高後低格局，反映市況仍然是「沽壓主導」，亦不排除部分基金按捺不住減持一定持倉，料港股11月開局依舊反覆尋底，料恒指下試16,000點，滬綜指則下試去年低位2,800點。

恒指過去10年11月表現 港股年內反覆向下