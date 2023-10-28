商品點評：金價還看美息通脹變化

以巴戰爭有可能發展成一場規模更大、地域更廣的衝突，令市場擔憂。以巴戰爭這邊廂佔據了頭條新聞，另一邊廂債券收益率大幅飆升，這應該會持續地給股市帶來麻煩。受到中東持續衝突的「提振」，刺激避險，令黃金價格上漲。

聯儲利率下月料不變 地緣政治擔憂短期內不會消失，俄烏及以巴戰爭將繼續支撐黃金。在國際社會呼籲暫停戰鬥的情況下，以色列軍方連夜加強對加薩南部的轟炸。美匯指數和美國10年期國債孳息率小幅上揚，限制了金價的漲幅。

市場普遍預期美國聯儲局將在下個月的政策會議上維持利率不變。如果數據顯示經濟放緩，這將給予聯儲局更多不加息的理由，而且對黃金非常有利，並使金價重返每安士2,000美元之上。

投資者繼續密切關注美國政府債券市場動態。10年期美國國債孳息率日前一度突破5厘，及後雖有所回落，但最新的美國數據支持國債孳息率長期向上，故10年期國債有可能再次突破5厘水平。

當美國政府發行更多債務，在本來已龐大的聯邦赤字基礎上再加一筆。市場愈來愈擔心美國赤字不斷增加，最後投資者選擇不投資美國國債，而聯儲局被迫通過印更多錢購買市場不需要的國債，反過來可能導致更高的通脹，黃金走勢將得益於有關因素。

曜熊理財策略理財顧問 梁肇晉