板塊分析：內地體育用品需求看升

市場調研公司Euromonitor預計，今年內地運動服裝市場規模將按年增長10.5%至4,010億元（人民幣‧下同），在2027年規模將增至5,510億元，2022至2027年的複合年增長率為8.7%，同時預期女性力量崛起，將重塑女性主導的消費品市場。另外，根據《2023年中國體育用品行業發展趨勢報告》，目前內地已成為全球最大的體育消費市場之一，2022年人均體育消費為4,195元，今年將按年增長10.3%至4,628元。

安踏併購 攻女性客 隨着內地人民更關注運動及健康，配合今年在內地舉行多項體育賽事下，體育用品的消費將有望持續增加。國統局資料顯示，今年9月，服裝、鞋帽、針紡織品類商品零售額按年增加9.9%至1,139億元，首9個月累計零售額按年增加10.6%至9,935億元。

另外，早前安踏宣布旗下間接全資子公司將收購瑪伊婭服飾（上海）的75.13%股權，完成後目標公司將成為安踏的間接非全資擁有附屬，而瑪伊婭以「MAIA ACTIVE」品牌專為亞洲女性設計運動服飾，打造高品質的運動服，尤其是瑜伽服飾。收購完成後料將可補充安踏旗下女性業務板塊，並進一步強化品牌組合，切合安踏的「單聚焦、多品牌、全球化」的業務發展策略。

匯盈集團研究部主管 陳鳳珠（作者為註冊持牌人士，沒持有上述股票）