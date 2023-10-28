板塊分析：內地體育用品需求看升
市場調研公司Euromonitor預計，今年內地運動服裝市場規模將按年增長10.5%至4,010億元（人民幣‧下同），在2027年規模將增至5,510億元，2022至2027年的複合年增長率為8.7%，同時預期女性力量崛起，將重塑女性主導的消費品市場。另外，根據《2023年中國體育用品行業發展趨勢報告》，目前內地已成為全球最大的體育消費市場之一，2022年人均體育消費為4,195元，今年將按年增長10.3%至4,628元。
安踏併購 攻女性客
隨着內地人民更關注運動及健康，配合今年在內地舉行多項體育賽事下，體育用品的消費將有望持續增加。國統局資料顯示，今年9月，服裝、鞋帽、針紡織品類商品零售額按年增加9.9%至1,139億元，首9個月累計零售額按年增加10.6%至9,935億元。
安踏體育(02020)早前公布今年第三季營運數據，其中安踏品牌的零售金額按年錄得高單位數增長，FILA零售金額按年錄得10至20%的低段增長，所有其他品牌產品的零售金額按年錄得45至50%增長。集團公布2024至2026年的發展規劃，安踏品牌流水將保持雙位數增長，FILA品牌將實現400億至500億元流水的目標，DESCENTE與KOLON SPORT力爭打造集團的第3個百億品牌。
另外，早前安踏宣布旗下間接全資子公司將收購瑪伊婭服飾（上海）的75.13%股權，完成後目標公司將成為安踏的間接非全資擁有附屬，而瑪伊婭以「MAIA ACTIVE」品牌專為亞洲女性設計運動服飾，打造高品質的運動服，尤其是瑜伽服飾。收購完成後料將可補充安踏旗下女性業務板塊，並進一步強化品牌組合，切合安踏的「單聚焦、多品牌、全球化」的業務發展策略。
李寧競爭力或轉弱
特步國際(01368)第三季主品牌包括線上線下渠道的零售銷售按年錄得高雙位數增長，而零售折扣水平為7至75折，渠道庫存周轉為4個半至5個月。集團有信心年底的渠道庫存周轉降至4個月，並保持全年零售銷售增長20至25%的目標，反映集團看好未來體育消費市場及特步的發展前景。
不過，李寧(02331)第三季的李寧銷售點於整個平台零售流水按年錄得中單位數增長，而整個平台的同店銷售按年錄得中單位數下降，或反映李寧於行業的競爭力轉弱。
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