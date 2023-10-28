券商睇市：息高價廉 美債現入市時機

美國商務部公布9月份零售銷售數據，整體零售額按月升0.7%，大幅高於預期的0.3%，但稍低於8月修正後的0.8%，加油站銷售額月增0.9%是原因之一，撇除汽車及燃油之後，按月升0.6%。零售數據是未經通脹調整的，數據進一步支持美國經濟抗壓能力強勁的觀點，美國長年期債息普遍上揚，10年期國債孳息率更曾升穿5厘，惟及後有所回落。

美財政轉差 發債量大增 除經濟強勁之外，市場上也有其他因素推升債息。今年8月，國際評級機構惠譽將美國的長期評級下調，原因之一是未來財政狀況可能轉差。美國政府赤字佔國內生產總值（GDP）比重由去年的3.7%升至6.3%，去年聯邦利息支出佔GDP比例約1.85%，是2001年以來新高。

截至今年9月底，美國財政部發行的國債總量約為2,724億美元，逼近2020年疫情全年的2,872億美元歷史高位。財政狀況可能轉差，加上供應量大增，債價下跌而債息上升。

供應增加之外，國債的需求面也不利債價。中國是美國國債的第二大持有國，中美角力加上中國為減慢人民幣貶值的速度，在今年更明顯拋售美債持倉。外媒資料顯示，中國的美債倉位已由2011至2013年高位13,000億美元，減至現時的8,218億美元。美債需求回落，令債價壓力更大。

大企業抵禦逆風韌性強 現時美國加息周期近尾聲，明年經濟或放緩，孳息率有機會下滑，但若美國經濟持續強勁，聯儲局進一步推遲減息時間，將可能增加國債利率高位震盪的機會。承受風險能力較高的投資者，反而可繼續把握此機會，逐漸增配中長年期債。

雖然整體經濟強勁，但高利率環境確實令企業經營變得困難。今年前3季，美國破產申請案高達516宗，預計全年申請破產宗數將超越2020年，美國企業可能面臨近13年最大破產潮。

由於大型企業更具韌性，在高利率環境下甚至可能創造利息收入。大型股若加上高品質特性，如較高的股本回報率，面對經濟放緩也較為穩健。

凱基亞洲投資策略部