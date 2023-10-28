簡訊一覽
●中國神華(01088)第三季利潤156.4億元，按年減少22.95%；首9個月賺525.01億元，按年跌16.39%。
●招金礦業(01818)按中國會計準則計，首3季淨利潤3.65億元（人民幣‧下同），按年增加37.68%；營業收入達63.84億元，增10.29%。
●青島港(06198)今年第三季淨利潤12.24億元（人民幣‧下同），按年升7.76%；首9個月淨利潤37.88億元，按年升9.83%。
●興勝創建(00896)預期，截至今年9月底止半年將錄得淨虧損1.05億至1.15億元，去年同期淨虧損為7,760萬元。
●安莉芳控股(01388)表示，由於人民幣貶值，今年第三季整體銷售按年下跌約17.2%，而按固定匯率計算，集團來自內地市場的銷售額按年減約9%。截至9月底，集團總零售點為1,026個，較去年底淨減58個。
●上海醫藥集團(02607)今年首9個月按中國會計準則淨利潤37.97億元人民幣，按年跌21.13%。
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