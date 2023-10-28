產經

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●中國神華(01088)第三季利潤156.4億元，按年減少22.95%；首9個月賺525.01億元，按年跌16.39%。
●招金礦業(01818)按中國會計準則計，首3季淨利潤3.65億元（人民幣‧下同），按年增加37.68%；營業收入達63.84億元，增10.29%。
●亞洲水泥(00743)今年首9個月純利約1.16億元（人民幣‧下同），去年同期賺3.71億元。同業海螺水泥(00914)今年第三季按中國會計準則淨利潤22.03億元，按年跌14.55%；首9個月淨利潤86.72億元，按年跌30.17%。另華新水泥(06655)今年第三季賺6.81億元，按年升6.89%；首9個月賺18.74億元，按年跌15.75%。
●華潤水泥(01313)今年首9個月純利7.1億港元，按年大減61.34%；同系的華潤燃氣(01193)旗下重慶燃氣今年首9個月淨利潤2.84億元人民幣，按年減26.32%。
●中石化油服(01033)今年第三季淨利潤1.17億元（人民幣‧下同），按年增48.8%；今年首9個月賺4.43億元，按年升55.4%。新奧能源(02688)今年首9個月綜合能源銷售量按年增加34.2%至244.3億千瓦時。
●青島港(06198)今年第三季淨利潤12.24億元（人民幣‧下同），按年升7.76%；首9個月淨利潤37.88億元，按年升9.83%。
●南方航空(01055)按中國會計準則今年第三季淨利潤41.95億元（人民幣‧下同），去年同期蝕60.99億元；東方航空(00670)同期亦虧轉盈，賺36.42億元。深圳高速公路(00548)第三季淨利潤6.09億元，按年跌47.87%。
●興勝創建(00896)預期，截至今年9月底止半年將錄得淨虧損1.05億至1.15億元，去年同期淨虧損為7,760萬元。
●安莉芳控股(01388)表示，由於人民幣貶值，今年第三季整體銷售按年下跌約17.2%，而按固定匯率計算，集團來自內地市場的銷售額按年減約9%。截至9月底，集團總零售點為1,026個，較去年底淨減58個。
●上海醫藥集團(02607)今年首9個月按中國會計準則淨利潤37.97億元人民幣，按年跌21.13%。
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