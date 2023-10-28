罷工帶來百億損失 福特取消業績指引
美國上市的傳統汽車大廠福特（Ford）季度業績表現不及預期，且取消了今年的業績指引，理由是與美國汽車工人聯合會（UAW）的協議最終尚未獲得通過。
第三財季收入增11%
福特第三財季利潤為12億美元，每股收益30美仙，去年同期虧損8.27億美元；收入增長11%至438億美元。傳統業務Ford Blue賺取17.2億美元，商業業務Ford Pro除息稅前盈利16.54億美元，其電動車部門Model e則錄除息稅前虧損13.29億美元。
福特周三與UAW宣布達成一項初步協議。該企首席財務官John Lawler表示，至今UAW罷工為公司帶來13億美元（約101億港元）的生產損失，其中一億美元在第三季列帳；另因罷工而損失約8萬輛汽車。他又稱，若UAW協議獲批，每輛組裝車輛的價格將增加850至900美元。該企決定將延遲先前宣布的約120億美元的電動車投資，包括延遲在肯塔基州（Kentucky）建造電動車電池廠。
長汽首9月利潤跌38%
同時，受罷工事件影響，福特取消先前宣布的盈利指引，其中包括110億至120億美元的經調整盈利預測，和60億至70億美元的經調整自由現金流預測。
中國同業方面，長城汽車(02333)公布，今年第三季淨利潤36.34億元（人民幣‧下同），按年增41.94%；首3季淨利潤49.95億元，按年跌38.79%。
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