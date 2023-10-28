罷工帶來百億損失 福特取消業績指引

美國上市的傳統汽車大廠福特（Ford）季度業績表現不及預期，且取消了今年的業績指引，理由是與美國汽車工人聯合會（UAW）的協議最終尚未獲得通過。

福特周三與UAW宣布達成一項初步協議。該企首席財務官John Lawler表示，至今UAW罷工為公司帶來13億美元（約101億港元）的生產損失，其中一億美元在第三季列帳；另因罷工而損失約8萬輛汽車。他又稱，若UAW協議獲批，每輛組裝車輛的價格將增加850至900美元。該企決定將延遲先前宣布的約120億美元的電動車投資，包括延遲在肯塔基州（Kentucky）建造電動車電池廠。