華為上季純利264億 飆1.1倍

要留意的是，華為上季收入按季倒跌18.51%，因此8月底推出、被指突破美國晶片斷供令的Mate 60系列未必帶來很大收入貢獻。華為發言人稱，上季收入增長主要來自數碼電力、雲計算及汽車部件業務。輪值董事長胡厚崑稱，經營結果符預期，將續加大研發投入。

不過，市場最着緊的還是iPhone在華銷量按年倒退一成，市佔率由15.3%降至14.2%。Counterpoint相信，這與一些買家已在今年上半年入貨有關，同時iPhone 15系列首發銷情不如14系列，原因包括官方價格調整反應慢了，以及初期供應受限。