華為上季純利264億 飆1.1倍
華為周五公布，今年首3季收入為4,566億元（人民幣‧下同），按年增長2.4%；淨利潤率急擴9.9個百分點至16%，推算純利為730.56億元，按年增長1.68倍。單看第三季，收入約1,457億元，按年增長1.04%，推算純利264.21億元，按年增長1.18倍。
要留意的是，華為上季收入按季倒跌18.51%，因此8月底推出、被指突破美國晶片斷供令的Mate 60系列未必帶來很大收入貢獻。華為發言人稱，上季收入增長主要來自數碼電力、雲計算及汽車部件業務。輪值董事長胡厚崑稱，經營結果符預期，將續加大研發投入。
內地手機銷量倒退3%
市場研究機構Counterpoint指，內地上季智能手機銷量按年倒退3%，反映市場離見底近了一步。Mate 60系列帶挈華為銷量按年爆升37%，增速冠絕所有品牌，即使排名維持第6，市佔率亦按年擴大3.8個百分點至12.9%；原屬華為的榮耀市佔率按年擴大1.1個百分點至18.3%，躋下vivo奪冠。小米集團(01810)上季內地銷量亦按年增長5%，市佔率擴大一個百分點至14%。
不過，市場最着緊的還是iPhone在華銷量按年倒退一成，市佔率由15.3%降至14.2%。Counterpoint相信，這與一些買家已在今年上半年入貨有關，同時iPhone 15系列首發銷情不如14系列，原因包括官方價格調整反應慢了，以及初期供應受限。
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