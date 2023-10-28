中美脫鈎損全球晶片業

半導體教父：拖慢華發展見效 憂爆戰爭 中美環繞晶片產業所進行的科技競賽沒完沒了，扭曲了過去多年來全球半導體供應鏈的運作。全世界最大晶圓代工廠台積電的創始人、「半導體教父」張忠謀警告，中美之間日益緊張的關係，將導致全世界晶片產業的發展放緩。他又稱，這種脫鈎的影響已經逐漸顯現，之前發生過多次老牌大國與新興大國之間的經濟衝突，最終都引發戰爭。

張氏指出，切斷中國晶片產業與世界其他地區的聯繫，影響將在全球蔓延；美國推動「脫鈎」的短期目標是拖慢中國在晶片領域的發展，這方面已見成效。不過，這種做法最終可能會傷害全球所有半導體行業參與者。相反，如果大家一起合作，也許能加快技術發展速度。

英特爾去季收入跌7% 事實上，目前全球半導體產業亦在周期低谷中掙扎，獲美國極力扶持的半導體老店英特爾（Intel）上季收入按年跌7.69%，至141.58億美元；列帳純利2.97億美元，按年減少70.85%。不過，若撇除業務重組、利得稅等非經營因素的影響後，Intel的非公認會計準則（Non-GAAP）經調整純利為17.39億美元，按年升13.95%。

Intel得到美國政府的補貼建廠，因而得以開拓其晶圓代工業務，該分部的收入於上季為3.11億美元，按年大增2.98倍。相比之下，其他業務表現明顯遜色，作為「老本行」的客戶運算業務收入按年計仍倒退3.21%，至78.67億美元，該業務主要包括中央處理器（CPU）晶片的銷售，與全球電腦市場需求息息相關。

至於近來同業發展迅速的數據中心及人工智能（AI）業務，Intel同樣逆市萎縮，相關收入按年跌10.36%至38.14億美元。除了數據中心市場份額被競爭對手所蠶食外，目前Intel靠着x86架構壟斷了Windows個人電腦（PC）市場的局面亦可能會被打破，因為Arm正在與微軟合作設計專門用於Windows電腦的晶片。不過，Intel行政總裁蓋爾辛格（Pat Gelsinger）表示，不擔心其市場份額被搶，甚至表示Arm可以找Intel幫忙代工生產。

此外，Intel將業務發展重點押注在晶圓代工，似乎得到市場的認同，該公司股價於周五早段曾飆12.3%。展望本季度，Intel預估收入介乎146億至156億美元，以中位數計相當於按年增長7.85%；預測本季度經調整每股盈利為44美仙，高於市場共識預期的31美仙。蓋爾辛格又表示，晶圓代工業務的開拓進展較良好，已有客戶表達了興趣及查詢。

展望本季，Intel預測經調整後毛利率為46.5%，好過市場預期的44.2%。財務總監Dave Zinsner表示，對公司前景愈來愈有信心，只要重新獲取在晶片生產方面的技術領先地位，則毛利率可以重回高位水平（在鼎盛時期Intel毛利率可以達到60%以上）。

鎧俠與威騰合併告吹 另邊廂，前身為東芝記憶體的日本大廠鎧俠（Kioxia）與美國威騰電子（Western Digital）的合併談判告吹，有指鎧俠的主要股東之一、南韓的SK海力士不支持有關合併。假如鎧俠威騰兩強聯合，新公司在記憶體晶片市場的規模，將堪比目前業界「一哥」三星電子。此前有消息指，鎧俠為了完成合併計劃，還向日本官民合營的投資公司JIC尋求資金支持。

英特爾晶圓代工業務表現不俗。 英特爾上季業績摘要