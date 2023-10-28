星樓市加辣無礙 私宅價按季反彈

與香港日前「減辣」相反，新加坡在今年4月才為樓市政策「加辣」，且出口數字連連下跌，但當地樓價繼續照升。星洲市區重建局公布，第三季私人住宅整體價格按季升0.8%，扭轉上季的下跌0.2%，也高於當局本月初時估計升0.5%。

租金連揚4季 私宅租金指數方面，第三季同樣按季升0.8%，雖然較第二季的升2.8%轉趨緩和，但租金已連續4個季度按季上升。星洲政府在4月曾宣布，將外國人買樓的印花稅從原本的30%，倍增至60%，對於購買第二間住宅的新加坡公民，印花稅也從17%調升至20%。

措施令樓價在第二季降溫，按季跌0.4%，為2020年第一季以來首次下跌。同期當地經濟也不算太好，上周公布的新加坡9月非石油出口按年降13.2%，雖然是近5個月來最小跌幅，但已連跌12個月。

綜合當地分析指出，私宅由於買賣限制較少，故就算樓價高一點，有部分買家都願意支付。不過，一來由於私宅空置率在第三季按季升2.1個百分點，至8.4%，加上公私營房屋供應上升，故相信未來樓價會回穩。