東京消費物價漲3.3%超預期

被視為日本全國通脹前瞻的東京消費者價格指數（CPI）正在加快上升，在10月按年漲3.3%，較9月增加0.5個百分點，也高於市場預期的2.8%；扣除生鮮食品價格的東京核心CPI按年升2.7%，預期為升2.5%。同期服務價格按年升2.1%，增速比9月加快0.2個百分點，反映薪酬上升的前景，或推動通脹壓力擴大至商品以外。

Yen兌港元收復5.2算 物價趨升，令市場憧憬日本央行要終結超低利率政策而開始加息，推升日圓匯價。日圓繼周四創今年新低後，昨日收復部分失地，兌每美元為150.18，升近0.2%；兌港元同樣升0.2%，每百日圓返回5.2算水平。日本財務大臣鈴木俊一表示，外匯過度波動是不可取的，重申將在外匯問題上採取徹底的措施，惟他繼續不回應政府有否入市干預圓匯。

市場預期，日本央行可能會在下周舉行的貨幣政策會議上，向上修訂本年度和下年度的通脹預測，其中2023年度按年升幅或由7月時預期的2.5%上修至近3%；2024年度或增0.1個百分點至2%。

野村控股上季多賺逾倍 另邊廂，日本股市昨也隨東京通脹和日圓反彈上升。日經平均指數收報30,991點，升389點或1.27%。總計全周，日股則累跌0.86%。

今年日股曾升至33年新高，利好券商和投資銀行。其中，投行野村的母企野村控股公布，截至9月底止的第二財政季度，錄得股東應佔盈利352億日圓（約18.35億港元），按季和按年分別上升51%和1.1倍，消息帶動其股價昨日漲2.48%。公司首席財務總監北村巧表示，受股市強勁推動，日本企業更積極主動地為增長進行投資，令投資銀行業務淨收入升19%。