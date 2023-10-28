黑石韋恩90歲辭世 十大驚奇成絕響

華爾街著名投資大師、私募基金公司黑石集團旗下財富管理部門副主席韋恩（Byron Wien）昨日逝世，享年90歲。韋恩在上世紀80年代擔任摩根士丹利首席策略師，他由1986年開始，每年初都會發表年度「十大驚奇預測」，受到財金界及媒體的關注。

今年估中聯儲續放鷹 「十大驚奇預測」的準則是市場認為發生機率不高（低於三分之一），但韋恩及他的團隊認為有逾一半機會化為現實的事件。根據今年初的預測，韋恩估中了聯儲局會堅定「鷹派」立場，美國實際利率由負轉正；由市場調整引發的「意外事件（今年初爆發的美國及歐洲銀行危機）」；美元持續強勢，其他貨幣受壓等。

不過，韋恩估計今年中國經濟增長達5.5%、紐約期油跌至每桶50美元、俄烏戰爭在下半年停火等預測，似乎未必能夠化為現實。另外，他亦曾預測今年中股市會觸底，並在其後出現大反彈。

韋恩的職業生涯曾獲多項榮譽，亦曾獲媒體評為最具影響力的金融人物之一。黑石行政總裁蘇世民（Steve Schwarzman）及總裁Jon Gray表示，韋恩生平卓越，在華爾街具有舉足輕重地位。