美通脹指標升3.4%符預期 道指低開185

美國PCE物價指數按年變幅

美國聯儲局最重視的通脹指標——9月個人消費開支（PCE）物價指數按年升3.4%，符預期；撇除食品及能源後的核心PCE物價指數按年升3.7%，同樣符預期。同月美國居民個人開支按月增0.7%，較市場預期高0.2個百分點，反映美國的內需消費增長仍然強勁。撇除通脹後的實際個人開支亦按月增長0.4%。

美股3大指數早段個別發展，道指曾跌185點，報32,598點；標指升8點，報4,145點；以科技股為主的納指升111點，報12,706點。

對於經濟數據異常強勁，DWS美國經濟學家Christian Scherrmann指，這支持經濟「軟着陸」的觀點，但10年期國債孳息率上揚，正動搖市場信心。他又指，9月通脹數據令人有些失望，因事實證明房屋價格比想像強勁。除此之外，勞動市場也發出複雜的訊息，因為就業創造仍然異常強勁，但失業率已開始靠近4%的門檻，這本身可能是另一個衰退信號。

埃克森美孚去季少賺53% 他表示，如果金融狀況依然緊張，考慮到經濟面臨的所有下行風險，聯儲局將不會進一步升息。問題是，當局將如何傳達維持利率的決定，因為「鴿派」的言論可能會產生反效果，推升通脹預期。他認為，聯儲局主席鮑威爾仍將保持鷹派立場，但與上次會議相比，言論態度會更加謹慎。

企業消息方面，埃克森美孚公布截至9月底止一季業績，期內收入按年跌19.01%至907.6億美元；純利為90.7億美元，按年減少53.86%。該公司表示，盈利按年下跌主要是由於天然氣及原油價格下跌。於截至9月底止首3季，公司的產量為每日平均370萬桶油當量。埃克森美孚股價早段曾跌1.15%。

巴郡購Pilot遭富豪提告 雪佛龍上季收入按年減少18.85%至540.8億美元，跌幅與同業相若；純利下跌41.89%至65.26億美元。該公司同樣將盈利下跌歸因於大宗商品價格變化。單計上季，該企產量按年增長4%，主要是受到收購PDC Energy的影響，其股價早段曾跌5.16%。

另外，「股神」巴菲特旗下投資公司巴郡，早前收購了貨車服務連鎖店Pilot Travel Centers。不過，Pilot前大股東、向巴郡出售了80%股權的億萬富翁Haslam家族向法院提出指控，稱巴郡透過不法會計手段，更改對部分交易進行估值的會計方法，導致Haslam家族剩餘的20%股份貶值。

根據公開起訴書的內容，巴郡在未經同意的情況下，單方面做出會計調整，人為降低Pilot的息稅前利潤（EBIT），導致Haslam家族剩餘的20%股份大幅貶值。控方今要求法院命令巴郡停止有關做法，因為巴郡違反收購協議。