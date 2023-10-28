亞馬遜多賺2.4倍 睇好生成式AI收入

上季電商雲業務標青 股價曾升8% 作為「美股七雄」（Magnificent Seven）之一的亞馬遜（Amazon）第三季業績遠勝預期！受惠零售、廣告和AWS雲業務表現強勁，以及大削成本開支，亞馬遜截至9月底止季度經營溢利按年飆3.43倍，至111.88億美元，營業利潤率更連升3季，達7.8%，重返疫情前即2021年初以來最高水平。不僅如此，該企行政總裁賈西（Andy Jassy）豪言，生成式人工智能（Generative AI）將為AWS雲業務帶來數百億美元收入，消息刺激亞馬遜股價周五早段急升8.03%，報129.18美元。

投資Rivian估值收益勁飆 業績公告顯示，亞馬遜上季純利表現標青，按年飆2.43倍至98.79億美元，旗下的投資項目亦是功臣，事關該企投資在電動車企Rivian的稅前估值收益，第三季多達12億美元，按季勁升5倍，按年增近10%。

該企上季收入1,430.83億美元，按年增12.57%，按季升6.47%，高過預期的1,414億美元。其中，核心業務電商收入按年增速加快至7.06%，按季升8.12%，達572.67億美元，主要由7月舉行的Prime Day購物促銷活動帶動；另廣告服務營收達到120.6億美元，按年增長26.3%，按季升12.88%，增速遠超同業谷歌（Google）的9%、Facebook的23%和Snap的5%。

AWS仍受制企業縮運算力 至於市場關注的AWS雲業務，經營利潤更令市場喜出望外，按年增29.11%，按季亦漲30.02%，進帳69.76億美元，而相關毛利率提升至30.3%，均為去年首季之後最好。AWS上季收入有230.59億美元，按年及按季各升12.27%及4.15%，略低於市場預期的232億美元。

雖然行政總裁賈西在業績電話會議指，很難精準預測雲端業務收入表現，又指AWS的增長某程度因部分公司縮減租賃運算能力與軟件的成本而受掣肘，但不少客戶正轉向使用亞馬遜的伺服器經營新方案，又在業績報告中多番提及Bedrock和CodeWhisperer兩款亞馬遜人工智能產品。

料今季銷售額最多增12% 業績展望方面，該企料第四季淨銷售額將介乎1,600億至1,670億美元，按年增長7至12%，略低於市場預測中位數的1,666億美元，並正削減大量業務成本，包括與履行、交付和庫存處理相關的費用。

亞馬遜自去年秋季以來裁員2.7萬人，公司最新有所調整，將在美國聘用25萬名全職、兼職和季節性員工，處理未來幾個月的購物旺季需求。

亞馬遜上季業績摘要