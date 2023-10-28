華工業企業利潤增12%

內地經濟有轉好迹象，31省區市首3季的地區生產總值（GDP）已全數出爐，廣東、江蘇及山東以總量計力壓其他省市，3者佔全國總量逾四分之一，同時共17省增速跑贏全國水平，增速比上半年加快更有11省。國家統計局公布，9月工業企業利潤按年增長11.9%，是連續兩個月出現雙位數增長，消息帶動A股昨顯著反彈，滬綜指更重上3,000點收市。

首9個月計，規模以上工業企業實現利潤總額5.41萬億元（人民幣‧下同），按年跌9%，跌幅較首8月收窄2.7個百分點。其中，國有控股企業實現利潤總額1.84萬億元，下跌11.5%；外商及港澳台商投資企業錄利潤1.28萬億元，下跌10.5%；私營企業賺1.43萬億元，仍跌3.2%。

滬綜倒升 重上3000點 昨日內地股市先跌後反彈，滬綜指收市倒升0.99%，報3,017點，其中減肥藥概念、醫藥研發外包（CRO）等板塊繼續當炒，昭衍新藥升10%停板、諾泰生物升逾9%。北向資金全日淨買入46.68億元，是8月4日來首次連續兩日淨買入。

另外，中國人民銀行周五開展4,990億元的7天期逆回購操作，扣除同日到期量後，單日淨回籠3,290億元，變相全周淨投放1.37萬億元，創逾9個月來單周最多。人民幣兌每美元開市中間價昨報7.1782，按日升兩點子；離岸價及在岸價在7.32及7.31窄幅上落。

人行昨亦發布人民幣國際化報告，指下階段將聚焦貿易投資便利化，進一步完善人民幣跨國投融資、交易結算等制度及基礎建設安排。

近日內地公布明年農曆新年連休8日引起市場關注，國家民航局的數據顯示，今年第三季全行業共完成旅客運輸量1.8億人次，按年增108.3%，較2019年同期多2.6%，按季亦見提高，行業客運規模更創季度新高。