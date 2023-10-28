TVB料下半年轉賺 股價升16%

電視廣播（00511，TVB）披露截至9月底止第三季的營業資料，表示繼續努力扭虧，業務持續向好。在當前市場和宏觀經濟環境下，預期在截至今年12月底止6個月期間將實現正數EBITDA（除利息、稅、折舊及攤銷前盈利），去年同期該項目為虧損1.86億元。

TVB的公告內指出，第三季無綫電視佔所有香港電視頻道的市場份額為79%，按年升兩個百分點。翡翠台平日黃金時段電視廣告的平均單價於第三季呈現積極趨勢，按季升16%，按年升46%。就今年底前預先承諾購買明年電視廣告套餐的客戶，集團已將平均價格較今年提升約8%。

OTT串流業務亦呈現積極的發展勢頭，myTV Gold的訂戶增至19.09萬，按季和按年增長3%和26%，而所有服務層級的平均月度活躍用戶人數（MAU）則穩定在約200萬，相關服務月費調高逾20%至118元。

直播帶貨6個月GMV達2.5億 第三季來自myTV Super平台數碼廣告的收入分別按季增長12%及按年升16%。預計第四季度增長勢頭將加速，令集團數碼廣告收入全年增長逾20%。至於自今年3月與淘寶建立電商直播合作關係起及直至第三季度末止6個月內，取得銷售產品的商品交易總值（GMV）約2.5億元人民幣。