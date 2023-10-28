恒大傳與反對重組債主會談
債務重組條款磋商還沒取得新進展的中國恒大(03333)，下周一（30日）將在香港高等法院召開清盤呈請聆訊，據報近日爭取與反對其重組計劃的債權人再進行會談，冀避過清盤一劫，惟此前有消息指恒大能否在截止日期前向法院遞交辯護文件仍屬未知數。同時中央銳意整頓房企債務以至整個產業，內媒指中國將推動新一輪房改方案，用改革創新的辦法以加大保障性住房建設和供給。
有關恒大的清盤呈請前後獲法院5度押後，而昨日外媒形容C類債權人正是恒大重組計劃的主要障礙之一，擁有150億美元債權。
內地擬推新房改方案
內房欠巨債引來中方擴大問責範圍之餘，新房改亦加速推進。內媒稱，國常會8月底通過規劃建設保障性住房指導意見的文件，近期已傳達各地方直屬機構，並明確定下目標，包括推動建立房地產業轉型發展新模式，讓商品住宅回歸其屬性，且保障性住房地位提升。
另外，萬科企業(02202)首3季純利仍按年跌20.31%至136.21億元（人民幣‧下同），收入減14.02%。單計第三季，賺37.51億元，收入894.15億元，分別按年降22.53%及31.61%；截至9月底，淨負債率為53.9%，高於6月底的49.5%，而一年內到期的有息負債佔比為14.8%。
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