平保首3季溢利挫逾半成
中國平安(02318)今年首3季純利875.75億元（人民幣‧下同），比去年同期經重述後仍跌5.61%，每股收益亦降至4.94元，主因資產管理業務的股東應佔淨利潤不再，轉錄43.33億元淨虧損，與壽險及健康險業務少賺6.89%所致。若以上半年純利698.41億元比較，折合第三季純利177.34億元，按年少19.59%。
財險業務淨利潤縮近8%
平保解釋，資管業務的表現受宏觀經濟環境影響，業務量下滑、項目估值變動，疊加資本市場波動、市場投資需求疲軟。不過，今年首3季佔集團純利比重近七成的壽險及健康險業務，則錄新業務價值335.74億元，可比口徑下，按年增40.92%。單計第三季為76.14億元，按年更增79.27%，上季用來計算新業務價值的首年保費達308.63億元，亦多29.3%。
受颱風暴雨災害影響，車險與非車險賠付成本上漲，首3季平安產險相關承保綜合成本率增加1.1個百分點；同時車險客戶出行需求恢復，以及保證保險業務受市場環境變化影響，整體成本波動，期內財產保險業務的股東應佔淨利潤按年跌近8%。然而，平保的險資投資組合實現年化綜合投資收益率3.7%，年化淨投資收益率4%，優於上半年的3.5%。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：