平保首3季溢利挫逾半成

財險業務淨利潤縮近8%

平保解釋，資管業務的表現受宏觀經濟環境影響，業務量下滑、項目估值變動，疊加資本市場波動、市場投資需求疲軟。不過，今年首3季佔集團純利比重近七成的壽險及健康險業務，則錄新業務價值335.74億元，可比口徑下，按年增40.92%。單計第三季為76.14億元，按年更增79.27%，上季用來計算新業務價值的首年保費達308.63億元，亦多29.3%。