工行上季純利近零增長

號稱「宇宙大行」的工行純利處於倒退邊緣，原因是淨利息收入按年倒退6.37%，跑輸同業，淨手續費及佣金收入按年下滑12.94%至257.66億元。首3季淨息差僅1.67%，按年跌31點子，對比首6個月的1.72%，單計上季必然更差。

經濟不景驅使對前景缺乏信心的國民搶做定期，要派息充國庫的一眾內銀遂相繼下調定存利息保護盈利。9月底，工行定期存款餘額為19.46萬億元（公司加個人），按季增速由次季的5.44%降至3.66%，可見存款定期化有降溫迹象，但畢竟今年累飆28.48%，減存息谷盈利距離見效恐怕仍需一段時間。管理層表示，上季已見消費貸款需求上升，尤其是買車首期等新興領域。

招行非利息收入比重顯著較高，但上季淨手續費及佣金收入亦按年倒退10.78%至199.36億元。就首9個月而言，佔比頗高的代理保險收入按年增近17%，主要是保障型保險銷量及佔比按年上升，可惜賣基金、賣理財產品、資產管理、託管、實體店信用卡手續費都倒退，可謂內地經濟的寫照。

就投行分析員質疑內銀上季釋放撥備谷盈利，工行管理層強調自己不會如此，嚴格遵守預期信貸損失（ECL）模型，資產減值損失上季按年減少逾28%是非信貸類產品去年撥備較多。

他又說，工行的地方政府融資平台（LGFV）風險敞口以貸款為主，化解債務風險的做法並不限於展期，也能重組，暫時未掌握充分數據涉及多少LGFV貸款，如有會「一對一」磋商，對於一些較低線地區、資產質素較差的LGFV，其經修訂的貸款該怎分類就怎分類；又強調LGFV貸款組合多在經濟發達地區，按市場化原則的化債措施能保障資產質素和盈利。

該行高層透露，上月底內房企業不良貸款率已回落至6.2%（6月底為6.68%），預期會持續改善。

招行亦見內房及LGFV（租賃及商務服務業）的不良率在9月底分別按季下降至5.31%及0.73%；整體關注類貸款餘額與6月底相若，比去年底縮11.26%。

內銀第三季業績概要