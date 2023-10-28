澄天3伙特色戶下周二招標

港島區新盤以閃電式推售。香港仔澄天昨上載首份銷售安排，落實下周二率先招標發售3伙連平台特色戶。

他續稱，過去3日，澄天示範單位錄得逾千參觀人次，以港島南區客源為主，尤其受分支家庭及上車人士歡迎，當中用家佔八成，投資者佔兩成。