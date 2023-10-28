澄天3伙特色戶下周二招標
港島區新盤以閃電式推售。香港仔澄天昨上載首份銷售安排，落實下周二率先招標發售3伙連平台特色戶。
英皇國際(00163)副主席楊政龍表示，項目自周四以「親民價」推出首張價單後，獲得大量買家垂詢，現率先推售3伙位於5樓的特色戶，發售當日下午2時起招標，同日下午4時截標。將發售單位為5樓A、D、E室，實用面積245至365方呎，連接的平台面積由99至234方呎。
他續稱，過去3日，澄天示範單位錄得逾千參觀人次，以港島南區客源為主，尤其受分支家庭及上車人士歡迎，當中用家佔八成，投資者佔兩成。
啟德海灣兩房查詢較多
此外，嘉華國際(00173)等3間發展商合作的啟德海灣第1期，部署短期內加推。嘉華國際營銷及市場策劃總監（香港地產）温偉明指，項目展銷廳及示範單位，於過去3日錄約4,000人次參觀，現時接獲的查詢以兩房為主，客源不乏年輕家庭客。
發展商昨開放兩個一房示範戶，包括無改動連家具示範單位參照第2A座18樓E室，實用面積437方呎，裝修及布置以豪華跑車作為設計靈感，採用橙色為基調，睡房空間寬敞。
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