NOVO LAND 2A期擬加推93伙
施政報告後發展商推盤步伐提速，新鴻基地產(00016)重啟屯門兆康NOVO LAND第2A期的推盤攻勢。新地代理總經理陳漢麟預告，下周會開放全新示範單位及推出4號價單，涉及不少於93伙。
他續指，新價單涵蓋的單位以景觀較佳的座數CHARLOT為主，將以市價推售，付款計劃會多方面配合各類買家需要。該系列項目第1A及1B期至今已有98%單位交樓。
同系大埔白石角University Hill第2B期，招標賣出優景閣第1座地下A5室，實用面積386方呎，兩房間隔，連137方呎花園，以676.5萬元成交，呎價約17,526元。
星凱•堤岸推多項優惠
中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，因應施政報告鼓勵生育政策而推出新優惠。該公司營銷策劃總監楊聰永指出，價單最新加設「子女成長資助金優惠」及「育兒津貼優惠」，共享最高14.8萬元。樓盤亦新增「搶人才先入住後付款計劃」，買家可享6%折扣優惠，成交期720天。
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