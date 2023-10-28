內地專才撲入市 9年前價位購灣仔兩房

減辣後內地專才率先起動，搶購各區平盤。鄰近港鐵灣仔站的寶業大廈兩房單位，劈價140萬元，獲該類買家以610萬元購入，做價重返2014年的約9年前價位，較高位跌價約兩成。

中原周世康表示，辣招稅「先免後徵」吸引來港專才轉租為買，上述項目高層1室，實用面積約440方呎，叫價750萬元放盤約4個月，獲居港未滿7年內地專才客購入，成交呎價約13,864元。同類型單位2020年最高做價曾達760萬元。

將軍澳二手市錄同類成交。美聯冼國章稱，君傲灣2座極高層D室兩房戶，實用面積約438方呎，內地專才議價18萬元後承接，成交價790萬元，呎價約18,037元。

大興低估值11%售 施政報告後業主繼續要蝕讓及低價賣樓。28天置物業林永權表示，屯門大興花園1期4座低層F室，實用面積約399方呎，減價30萬元，以378萬元沽，低估價約11.5%，呎價約9,474元，約3年帳蝕22萬元。美聯蔣曜名稱，粉嶺花都廣場5座低層D室兩房戶，上車客以422萬元購入，呎價約11,405元，約6年帳面貶值約26萬元。

新屯中銀主盤跌價22% 大埔白石角二手盤續「見紅」。中原吳華彩指，雲滙第2期9座高層A2室套三房戶，議價約一周累減96萬元，以1,004萬元易手，呎價約16,116元，單位約5年帳貶約266萬元。消息透露，同區海日灣II第13座低層戶剛售813萬元，約4年帳面跌價約7%。

銀主低價出貨。美聯陳世豪稱，屯門新屯門中心9座中層同類放盤，6月開價520萬元，剛以420萬元售，呎價約9,231元。資料顯示，同類型單位去年曾售537萬元，樓價跌近22%。

施政報告前已有半新盤納米單位蝕賣。中原歐陽振邦表示，長沙灣AVA 228中層實用面積約151方呎單位，劈價至232萬元沽，呎價約15,364元，逾4年半帳面大幅貶值約兩成。