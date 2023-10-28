樓價年內倒插 高位冧16%

九龍中小戶最慘情 首9月挫半成 本港住宅樓價頹勢加劇，年內升幅終全數蒸發，並出現倒跌。政府公布9月私人住宅售價指數，最新報332.1點，已連跌5個月，累挫約6.24%，為2017年4月後近6年半最低，而今年首9個月亦已掉頭下跌約0.78%，期間以九龍區中小型單位跌勢最勁，倒跌約5.56%。

差餉物業估價署昨公布的臨時數據顯示，今年9月私人住宅售價指數按月再挫約1.75%，第三季售價指數較第二季明顯大跌約4.38%。而上月私宅售價指數較2021年9月歷史高位398.1點低出約16.6%。

9月兩類面積單位售價指數走勢，以實用面積約1,075方呎及以下中小型單位指數跌幅最明顯，最新報333.7點，按月挫約1.74%，亦連挫5個月，該指數亦是近6年半最低。今年首9個月升幅已全數抵銷，並倒跌約0.65%。而第三季數字較第二季也顯著下跌約4.38%。

事實上，據該署臨時數字，上月撇除按月買賣量不足20宗的類別，共有4個類別的私人住宅平均每方呎售價按月下跌，同時，有另外4個類別上升。而今年截至9月，有4個出現倒跌情況。

租金8連揚 5年最長升浪 其中，以九龍區實用面積約431至752方呎的中小型單位走勢最差。該類別單位9月平均每方呎售價最新報約12,423元，按月顯著下跌約4.94%，為2018年10月後最低，今年截至9月倒跌約5.56%。該類別單位第三季挫幅更高達9.3%。

同區實用面積431方呎以下細單位表現亦不佳，9月平均呎價跌穿1.2萬元水平，最新報約11,996元，按月挫約0.3%，連挫7個月，為2017年7月後最低，而今年首9個月已累挫約4.82%，跌幅為各類別中次高。

不過，私宅租金走勢明顯大幅跑贏樓價。上月私宅租金指數報186.3點，按月上升約0.65%，已連升8個月，為2018年10月後最長升浪，今年首9個月已累漲約6.15%，而第三季則按季漲約2.99%。

至於反映主要二手樓價走勢的中原城市領先指數，最新報154.64點，按周跌約0.35%，連跌兩周，今年暫倒跌約1.36%。

專家估樓市仍難回暖 萊坊董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，高息口、購買力不足及新盤貨尾量囤積等因素令樓價持續向下，政府公布的今年9月樓價指數按月再下跌，5至9月跌幅已完全抵銷今年原有升幅，令今年本來上升的樓價進入下跌軌道。雖然施政報告就額外印花稅「減辣」，但由於購買力要時間釋放，同時，市場亦欠缺其他利好消息，今年餘下時間住宅樓價面對阻力仍然很大，預計全年樓價跌約5%。

中原地產亞太區副住宅兼住宅部總裁陳永傑則認為，比較2021年9月的歷史高位，樓價短短兩年累跌逾16%，是促使政府出手「救市」原因。他指出，今次只是減辣，而非全面撤辣，樓價能否止跌回穩尚待觀察。不過，減辣當天及翌日兩天已有53宗一手成交，平均每日約26宗，較減辣前每日約7宗倍數上升，他亦料，全年租金升幅可達一成。

至於美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明指，隨着新一份施政報告落實多項減辣措施，料有助刺激住宅交投回升，樓價有更大機會止跌回穩。

差估署私宅售價及租金指數 今年首9月樓價跌幅較大單位