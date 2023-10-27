銅鑼灣街舖嗌一億 貶近五成

由鄧成波家族持有的銅鑼灣街舖劈價至1.08億元放售，放盤價較購入價低近五成，平均呎價僅約6萬元。

美聯旺舖劉啟聰表示，該行獲委託代理出售上述的利園山道61至73號寶榮大樓地下G及H號地舖，物業建築總面積約1,800方呎。他續稱，該舖位由一家眼鏡店承租多年，預計租金回報率可達4厘。市場資料顯示，該舖於2017年以約2.08億元購入，最新意向價低約48%。據了解，該舖早前曾以約1.68億元放售，現時亦劈價約6,000萬元，減幅約35.7%。

觀塘工廈全層售千萬 此外，有觀塘區工廈業主拆售旗下活化工廈。中原（工商舖）魏漣指，該物業位於觀塘偉業街105號，物業樓高11層，新近錄首宗成交，單位為8樓全層，面積約1,676方呎，成交價約1,000萬元，呎價約5,967元，以交吉形式交易，買家為廠家，料購入自用。

他又稱，項目於2019年完成活化及改建，總建築面積約21,986方呎，單位意向呎價約5,900至8,000元，以部分交吉及部分連租約形式出售，個別為連平台特色單位，而地下、1樓、天台連大型電子廣告牌及大廈命名權更一同出售，意向價共約5,000萬元。該廈目前租出6層，租戶以餐飲及服務式行業為主，平均回報達4.1厘。