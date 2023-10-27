翠峰園全幢放售 料值6億

第一太平戴維斯指出，該行獲委託出售該物業，項目位於舊山頂道5號，現為一幢6層高住宅樓宇，每層設有兩伙，實用面積均約2,350方呎，合共提供12伙，單位以三房連三套房設計，並設有工人套房及露台。

西營盤時利樓統一業權

此外，港島區有舊樓透過強制拍賣統一業權，該行昨承土地審裁處令，推出西營盤時利樓強拍，並以底價2.54億元成交。該廈位於荔安里1至5號及朝光街21至24號，佔地約2,977方呎，現狀為樓高7層的商住舊樓，落成於1971年。