翠峰園全幢放售 料值6億
傳統豪宅區錄全幢物業放售個案，港島半山翠峰園E及F座連12個車位以招標形式出售，截標日期為下月28日，物業估值約6億元。
第一太平戴維斯指出，該行獲委託出售該物業，項目位於舊山頂道5號，現為一幢6層高住宅樓宇，每層設有兩伙，實用面積均約2,350方呎，合共提供12伙，單位以三房連三套房設計，並設有工人套房及露台。
整個項目總實用面積約28,200方呎，部分單位連租約出售，以上述估值計算，呎價約2.1萬元。至於業主為香港老牌家族，早於1969年持有至今。
西營盤時利樓統一業權
此外，港島區有舊樓透過強制拍賣統一業權，該行昨承土地審裁處令，推出西營盤時利樓強拍，並以底價2.54億元成交。該廈位於荔安里1至5號及朝光街21至24號，佔地約2,977方呎，現狀為樓高7層的商住舊樓，落成於1971年。
資料顯示，物業強拍前尚餘6個住宅單位未收購，答辯人包括九龍建業(00034)執行董事柯沛鈞，持有其中4伙。項目終由會德豐地產完成收購。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：