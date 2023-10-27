東涌地估值低至8億 削三成

經濟環境欠佳，削弱賣地市場信心。今日截標的東涌第106B區住宅地，有測量師將估值大手下調逾三成，低至約8億元，為市場最新下限價。

該地皮為東涌東新市鎮擴展首幅出售的住宅地，佔地約11.46萬方呎，可建總樓面約40.12萬方呎，項目須於2029年12月底前完成。早前地產建設商會質疑區內污水處理容量負荷，不足以應付原先預計提供的單位量，而地政總署上周已補充出售條款，表明項目可興建414伙。

美聯測量師行董事林子彬指出，上述地盤位置臨海，但周遭有不少公營房屋，距離未來港鐵站也有一段距離。加上現時市況已有轉變，新盤開價保守，若周邊基建問題令項目伙數減少，單位戶型也會受到影響，相信發展商出價會考慮有關因素。

投標反應未必踴躍 他續稱，政府雖為樓市減辣，但市場觀望氣氛依然濃厚，相信地皮競投反應未必踴躍，若收到5份標書已算不俗。該行原先預計地皮每方呎樓面地價約3,000元，現下調到低至約2,000元。而市場上限估值約16億元，樓面呎價約4,000元。