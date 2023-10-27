持貨兩年業主鬆綁散貨 新屯中貶百萬放盤

施政報告後二手市場最新概況

減辣後額外印花稅期由「3變2」，部分持貨滿兩年的業主即時放盤，令二手市場盤源大增。屯門新屯門中心三房受惠鬆綁單位，隨即以598萬元放售，較購入價低100萬元。在「先免後徵」下，內地專才撲入市，追價至962.3萬元購入荃灣縉庭山單位。

美聯陳世豪表示，新屯門中心4座低層E室，實用面積約597方呎，業主於2021年6月以698萬元入市，昨日起於市場放售，呎價約10,017元，帳面較購入價低約14.3%。他又指，該業主未有急於套現需求，惟看淡後市走勢，現時可以提早出貨，即使損手亦決意賣樓。

元朗二手市場於施政報告公布後即日未錄買賣，中原王勤學稱，區內部分持貨剛滿兩年的業主都開始沽貨，其中映御2座一個高層單位，實用面積約459方呎，於2021年下半年才購入，剛以680萬元放售，較購入價帳面低逾30萬元。

內地客追價購縉庭山 相反，外來人才買樓辣招稅改為「先免後徵」，變相節省入市成本。美聯鍾家豪表示，縉庭山1座高層A室，實用面積約800方呎，最初叫價1,150萬元，放盤約9個月，近日底價降至960萬元，原業主反價後，仍然獲得留港發展的內地專才購入，呎價約12,029元。

康怡呎價傳萬元有找 事實上，後市短期內難望回升，市場續現低價買賣。市場消息透露，鰂魚涌康怡花園E座高層單位，實用面積約524方呎，曾叫價800萬元，放盤多時，市傳累減至520萬元沽出，呎價約9,924元。資料顯示，上址銀行網上估價介乎700萬至733萬元，做價低約29%。但未知是否其他原因影響單位成交價。

雍盛苑連使費料損手 美聯蔡玉峰指，同屋苑N座高層10室兩房戶，開價約660萬元，外區上車用家在公布施政報告後以655萬元購入，呎價約14,056元。

雖然資助房屋按揭貸款保證期將延長至50年，但仍有業主劈價賣樓。消息稱，屬北區鮮有仍在按揭保證期內的粉嶺居屋雍盛苑，A座低層1室三房戶，實用面積約645方呎，最初於未補價第二市場叫價逾500萬元，惟市況轉弱，早前已降至約420萬元。

據悉，上述措施公布後，該盤原業主恐明年同區第二市場會有更多選擇，即時再減10萬元，以410萬元沽貨，呎價約6,357元。資料顯示，上址帳面賺約5萬元，連使費料損手。

美聯陳偉健指，葵涌居屋賢麗苑B座中層3室，實用面積約469方呎，已補價自由市場叫價595萬元放售，同區家庭客區內睇樓近一個月，以520萬元承接，呎價約11,087元。單位約3年帳面蝕讓90萬元。