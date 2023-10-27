3區新盤爭相吸客

澄天首推55伙 440萬起 英皇集團副主席楊政龍表示，定價屬「親民價」，是部分同區新盤售價的一半，可謂「半價賣樓」，亦貼近該區二手樓價，甚至與區內車位價錢相若，相信項目會有合理的利潤水平。該盤本周起已對外開放示範單位，昨日開價後隨即收票，最快下月初開售。

價單提供5項付款計劃，選用成交期為120日的專才港島南置業計劃，可享最高5%折扣，依此計算，整批單位折實價440.14萬至745.56萬元，當中有14伙單位折實價屬「4字頭」，入場戶為6樓E室，實用面積286方呎，折實呎價約15,390元。

平均呎價港島8年低 除提供建築期付款計劃外，價單亦設120天八成按揭即供付款計劃，惟售價須按定價加3%，選用該計劃的買家可申請由指定財務機構提供的「首2年供息不供本80%第一按揭貸款」，貸款年期最長25年，首24個月利率為最優惠利率（P）減2.625厘，其後為P加1.5厘，現時P為6.375厘計。

中原地產亞太區副住宅兼住宅部總裁陳永傑稱，該盤首批折實平均呎價創港島區近8年新低，料可「一Q清枱」。

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明指，澄天開價比同區周邊樓盤有明顯折讓。資料顯示，香港仔登峰‧南岸於2015年11月推出的首張價單，折實平均呎價約17,744元。

University Hill 2A下周二賣 新界區樓盤重啟銷售，新鴻基地產( 00016 )發展的大埔白石角University Hill第2A期，落實下周二發售129伙。新地副董事總經理雷霆表示，當中88伙會以價單形式出售，其餘44伙特色戶則招標發售。

他指，儘管施政報告未有完全撤辣，但訊息正面，相信一眾發展商將按減辣措施，設計更多付款方法以吸引買家，預期新盤交投量在第四季更活躍，樓價平穩向好。

新地代理總經理胡致遠指，上述將發售的價單單位涵蓋開放式至三房間隔，折實價由320.8萬至1,104.89萬元，折實平均呎價約16,458元。發售當日上午11時截票，晚上7時起開售。

雲海別墅單日吸金逾億 同系馬鞍山雲海別墅昨招標售出兩座洋房，單日吸金逾1.1億元。包括Lily Avenue 6號洋房，實用面積2,699方呎，三房兩套間隔，連695方呎花園，成交價5,865.84萬元，呎價約21,733元。該盤本月累沽7座洋房，套現逾4.3億元。

該公司市場策劃助理總經理（香港地產）吳秀賢指，項目住客會所CLUB SUPER MARINA連花園面積逾15萬方呎，有65項設施，包括游泳池、互動健身室等。

華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，招標售出2A座G樓Maison D室連平台特色戶三房戶，實用面積889方呎三房，以3,111.5萬元成交，呎價35,000元。

澄天首張價單詳情 雷霆（左）表示，University Hill第2A期新一輪銷售不設大手客安排。右為胡致遠。 温偉明（左二）稱，啟德海灣第1期展銷廳設360度沉浸式光影藝術展覽。