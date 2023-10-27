簡訊一覽
●中國國航(00753)今年第三季業績按年虧轉盈，錄淨利潤42.42億元（人民幣‧下同）；前3季度淨利潤7.91億元。原因是加大運力投入之際，客座率及價格齊升。
●招商證券(06099)今年第三季營業收入按年跌12.83%至40.77億元（人民幣‧下同），淨利潤按年減15.88%至16.74億元；今年首9個月淨利潤按年增長1.9%至64.01億元。
●濱海投資(02886)公布，與北京燃氣集團（天津）天然氣銷售訂立戰略合作框架協議，有效期3年，雙方將在天津南港液化天然氣接收站使用、下游終端市場、資源管道輸送等領域開展合作。
●時代電氣(03898)今年第三季營業收入按年增27.05%至55.25億元（人民幣‧下同），淨利潤按年增29.96%至8.98億元；今年首9個月淨利潤按年增長31.39%至20.53億元。
●保利置業(00119)旗下上海保利置業今年首9個月淨利潤6.23億元（人民幣‧下同），按年減少63.15%；截至9月底止資產總值1,740.28億元，負債總額1,484億元，期末貨幣資金215.34億元。
●同仁堂科技(01666)今年首9個月營業收入按年升28.89%至約53.4億元（人民幣‧下同），淨利潤按年升36.08%至約5.14億元。
●國際半導產業協會（SEMI）預期，今年全球硅晶圓出貨量將下降14%。不過，隨着人工智能（AI）高性能計算（HPC）、5G、汽車和工業等應用帶動硅晶片需求增長，料明年全球硅晶圓出貨量將反彈8.5%，且上升勢頭將延至2026年。
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