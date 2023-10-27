●國際半導產業協會（SEMI）預期，今年全球硅晶圓出貨量將下降14%。不過，隨着人工智能（AI）高性能計算（HPC）、5G、汽車和工業等應用帶動硅晶片需求增長，料明年全球硅晶圓出貨量將反彈8.5%，且上升勢頭將延至2026年。