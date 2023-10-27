雷軍：小米汽車明年上半年上市

市場研究機構Canalys發表報告指，中國智能手機市場第三季出貨量按年下跌5%至6,670萬部。5強中，榮耀的市佔率18%重返首名，出貨量按年跌1%至1,180萬部；其餘按次序分別是OPPO（包括OnePlus）、蘋果公司（Apple Inc.）、vivo及小米。

Canalys指，隨着廠商持續投入及優化渠道激勵政策，以及消費市場緩慢復甦，中國市場逐漸釋放走出低谷的信號，市場表現證明，雖然用戶換機周期延長，但仍然願意在預算範圍內，購買具有吸引力和價值的產品。