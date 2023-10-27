雷軍：小米汽車明年上半年上市
小米集團(01810)創始人兼董事長雷軍表示，小米汽車目前進展非常順利，明年上半年正式上市，待合適時候會向外集中匯報。另該企昨日發布新手機「小米14」系列（售價3,999元人民幣起），以及新作業系統「小米澎湃OS」。雷軍直言，這次「小米14」不僅堅定對標iPhone，更是越級對標iPhone 15 Pro。小米股價昨日逆市升1.21%，收報13.36元，成交11.63億元。
內地手機去季出貨縮5%
市場研究機構Canalys發表報告指，中國智能手機市場第三季出貨量按年下跌5%至6,670萬部。5強中，榮耀的市佔率18%重返首名，出貨量按年跌1%至1,180萬部；其餘按次序分別是OPPO（包括OnePlus）、蘋果公司（Apple Inc.）、vivo及小米。
Canalys指，隨着廠商持續投入及優化渠道激勵政策，以及消費市場緩慢復甦，中國市場逐漸釋放走出低谷的信號，市場表現證明，雖然用戶換機周期延長，但仍然願意在預算範圍內，購買具有吸引力和價值的產品。
此外，消息指華為的新款智能手機Mate 60 Pro所用先進處理器，是由中芯國際(00981)使用荷蘭晶片設備製造企業ASML的浸沒式深紫外光刻機，搭配其他公司的工具所製造，或再引起歐美當局收緊制裁的念頭。
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