圓匯續創今年低 兌港元插穿5.2算

在美元強勢之下，日本官員「出口術」，亦無阻日圓匯價續創今年新低。日圓兌每美元跌穿150水平，昨日曾低見150.79，其後站穩在150.34附近位置，跌約0.1%；每百日圓兌港元亦曾低見5.18算。市場預期下周的日本央行議息會議，將會把孳息率曲線控制（YCC）上限由1厘調高至1.5厘，以收窄美日債息差距。

日央行下周料調高YCC 日本財務大臣鈴木俊一「老調重彈」，重申「我正以高度的緊迫感關注市場趨勢，像以前一樣」。日本內閣官房副長官村井英樹雖然不評論目前圓匯表現，但就指出貨幣走勢穩定反映基本面非常重要，並且外匯過度波動是不合適的。惟他們二人俱拒絕評論會否干預匯市。

美國銀行證券分析師認為，日本央行可能會在下周二的貨幣政策會議調高YCC至1.5厘，原因是要在遏制收益率上升和日圓貶值之間取平衡，央行的資產負債表可能再次加速擴張，因此日本央行有必要調整其YCC政策。此前美銀預測日央行將在明年1月結束負利率政策，並修訂YCC。

南韓上季GDP按年增1.4% 此外，南韓第三季經調整國內生產總值（GDP）按季增長0.6%，增速按季持平，略高於市場預期，且為連續3個季度增長；按年增長1.4%，增速亦高於市場預期的1.1%，較第二季按年增速加快0.5個百分點。另南韓第三季度實際國內總收入（GDI）按季增加2.5%，高於實際GDP增速。

分析指出，南韓的貿易勢頭可能在本季度加速，10月份首20天的數據亦顯示，該國出口是一年多以來首次恢復增長，表明外部需求恢復可能有助維持淨出口對GDP的積極影響。不過，由於南韓經濟對全球能源價格和消費者需求變化高度敏感，當局正面臨一系列風險，包括以巴衝突及中美博弈，都為經濟前景添上不明朗因素。