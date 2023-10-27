零跑獲Stellantis入股

認購交易完成後，Stellantis將持有零跑汽車擴大後H股的17.4%，及擴大後已發行股份的14.53%。零跑汽車同時與Stellantis訂立合資公司協議，將分別持有合資公司49%及51%權益，合營可讓Stellantis在中國境外生產和銷售一些零跑汽車，並取得零跑汽車的零件和某些技術。