歐洲車企季績遜預期

平治少賺6.9% 福士削利潤率預測 近年全球新能源汽車大戰愈演愈烈，改革相對慢的傳統歐美車企業績不斷捱打！德國豪華車品牌平治（Mercedes-Benz）及福士汽車（Volkswagen，內地稱「大眾汽車」）昨日不約而同公布遠遜預期的季度業績。截至9月底止的第三季，平治純利按年跌6.97%，至37.19億歐元；福士上季經營利潤雖按年升14.88%至48.94億歐元，但在原材料押注不佳下經營利潤率倒退，管理層直言不滿表現，並下調了今年的利潤率預測。

歐需求減 華競爭激烈 此外，福士稱就算公司對沖了大宗商品的價格波動，第三季仍出現25億歐元的非現金損失，直至年底都無法彌補；公司第三季營業收入為788.45億歐元，按年升11.56%。

該企又稱，斯洛文尼亞第三季的洪水暴雨，影響其產量逾10萬輛，期內產出為234.4萬輛，按季近乎持平，按年則升7.47%；純電動車第三季交付數目為21萬輛，今年以來交付53.2萬輛，按年增長45%。集團明言，歐洲的電動車需求不似預期，而在中國的銷售正面臨來自本地車廠的激烈競賽。

至於走高端路線的平治，因受累3.29億歐元的匯兌損失、通脹及供應鏈成本上升，第三季收入按年下跌1.36%至372億歐元；期內息稅前利潤（EBIT）按年跌6.81%，至48.42億歐元。

第三季平治銷量按年跌3.74%，至51.05萬輛，主要受E-Class車型更換和供應商瓶頸的影響。截至第三季止，平治汽車部門調整後銷售回報率為12.4%，按年跌2.1個百分點。另公司預期，第四季銷售增長將與首3季基本持平，全年銷售目標不變。

福特加薪 罷工望結束 另邊廂，美國汽車業罷工有望結束。美國汽車工人聯合會（UAW）及福特（Ford）最新達成臨時勞工協議，福特同意在員工4年半的合約期內加薪25%，加幅創紀錄新高。有關協議需要工會成員投票通過。據報福特的工人將即時獲加薪11%，計及複合增長等因素，合約期內工資加幅約33%，至時薪逾40美元；最低薪的臨時工人，加幅最多可逾1.5倍。

另外兩間受罷工影響的大型車廠通用汽車（GM）及佳士拿母企Stellantis其後均發聲明表示，將盡快與工會達成新協議。

福士股價走勢 平治股價走勢