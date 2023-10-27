Meta料元宇宙續燒錢

社交媒體Facebook母公司Meta公布了截至9月底止一季業績，雖然收入及盈利都有不俗的表現，但其押重注的「元宇宙」業務部門Reality Labs不單止收入按年倒退26.31%至2.1億美元，該業務的經營虧損亦略增至37.42億美元，並警告明年會繼續燒錢。Meta股價於周四早段曾挫6.72%。

Meta近年花費巨資推動的「元宇宙」未有任何起色，引發不少股東擔憂。Meta在新聞稿中表示︰「由於我們在擴增實境（AR）及虛擬實境（VR）方面持續進行產品開發工作，以及為進一步擴大生態系統而進行的投資，料明年（該業務）的經營虧損將大幅增加。」

估本季總收入漲兩成 公司財務總監Susan Li亦對本季展望持審慎態度，她表示，在以巴衝突爆發後，最近客戶的廣告花費有所放緩；預測本季公司總收入落在365億至400億美元之間，而去年同期為321.65億美元，以中位數計相當於按年增長近兩成。該公司又估計，明年整體開支介乎940億至990億美元之間，除了「元宇宙」業務外，還受到基礎設施相關成本增加、招聘及薪酬成本上升等影響。

雖然前景展望不樂觀，但Meta上季度的業績確實是好過預期，季內收入按年增長23.2%至341.46億美元，為兩年來最快的增速；純利更大增1.64倍至115.83億美元。

除了業務經營方面的挑戰之外，Meta亦就着愈來愈嚴謹的監管環境發出警告，直言要面對「歐盟和美國日益增加的法律和監管阻力……這些阻力可能會對業務和財務表現產生重大影響」。