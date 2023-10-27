美GDP增4.9%近兩年最佳 道指早段靠穩

美國商務部公布，第三季國內生產總值（GDP）以年率計按季增長達到4.9%，勝過市場預期，並且創下2021年第四季以來最快的增速！值得留意的是，以年率計4.9%的增幅，亦等同於中國第三季GDP的按年增長；如果統一用「以年率計按季變幅」比較，則仍較中國的5.3%增長慢了0.4個百分點。不過，考慮到美國屬於「發達經濟體」，其經濟增速能與「發展中國家」媲美已是難得一見。

本地投資國防開支升8% 經濟數據公布前夕，美國財政部罕有地發表了一份由兩位高級官員署名的經濟分析報告，刻意提及美國經濟各種強勁之處。該報告提出3大重點，一是美國經濟今年可望回復到「疫情前趨勢預測的水平」；二則是全球勞動力市場持續走強，其中又以美國表現尤為強勁；三是與其他發達經濟體相比，美國通脹降溫得更快。

從GDP分項數據來看，美國上季GDP的增長來自多方面的貢獻，當中本地投資以年率計增長達到8.4%，政府開支增加4.6%，個人消費開支亦增長4%。值得留意的是，在政府開支中，國防開支增長達到8%，為2020年第四季以來最快；貢獻了0.28個百分點的整體GDP增長。

就業數據方面，美國上周首申領失業救濟人數為21萬人；截至前周止持續申領人數則為179萬人，兩項數據均有所上升。

至於美股方面，3大指數周四早段個別發展，道指曾升49點，報33,085點；標指跌9點，報4,177點；以科技股為主的納指跌42點，報12,778點。

歐不加息 未研提早縮表 另邊廂，歐洲央行亦公布了議息結果，一如市場預期將3大政策利率維持不變。該行表示，由於基數效應影響，9月通脹顯著下降，且大多數基本通脹指標持續放緩。該行未有提及進一步加息的可能，但就指通脹預計仍將在長時間內維持在過高水平，國內物價上行壓力依然強勁；未來將確保政策利率必要時「保持在足夠嚴格的水平」，暗示接下來一段時間可能會維持目前的利率。

歐洲央行行長拉加德稱，暫時未有討論提早「縮表」計劃，即停止緊急抗疫買債計劃（PEPP）的再投資；又謂現時討論減息為時尚早。