維達經營溢利升71% 毛利率增
維達國際(03331)公布，截至9月底第三季總收益增長8.4%至47.41億元，按固定匯率換算為增長11.6%；其中39.15億元來自紙巾分部，8.26億元來自個人護理分部。期內經營溢利上漲71.6%至1.33億元，毛利率增加0.1個百分點至27.3%。
集團於第三季的匯兌虧損總額為1,070萬元，按年減少80%，去年同期虧損5,410萬元；其中810萬元虧損來自經營活動，250萬元虧損來自融資活動；除息、稅、折舊攤銷前溢利（EBITDA）提升16.4%至4.65億元。
首9月匯兌虧損減85%
至於首9個月集團總收益增長5.4%至148.1億元，按固定匯率換算為增長10.6%；毛利率下跌4.7個百分點至25.8%；匯兌虧損總額為1,100萬元，按年減85.6%，去年同期虧損7,650萬元；經營溢利下降67.6%至2.7億元，EBITDA減少29.4%至12.83億元。
維達表示，集團第三季收益保持強勁的增長勢頭，毛利率按季度逐漸有所改善，將繼續專注於創新投入及品牌建設，穩固領先優勢，進一步推動所在主要市場的可持續盈利發展。
此外，北京控股(00392)旗下深圳A股公司北京燕京啤酒公布，今年第三季淨利潤4.42億元人民幣，按年增長37.37%；今年首9個月淨利潤9.56億元人民幣，按年增長42.16%。
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