維達經營溢利升71% 毛利率增

集團於第三季的匯兌虧損總額為1,070萬元，按年減少80%，去年同期虧損5,410萬元；其中810萬元虧損來自經營活動，250萬元虧損來自融資活動；除息、稅、折舊攤銷前溢利（EBITDA）提升16.4%至4.65億元。

首9月匯兌虧損減85% 至於首9個月集團總收益增長5.4%至148.1億元，按固定匯率換算為增長10.6%；毛利率下跌4.7個百分點至25.8%；匯兌虧損總額為1,100萬元，按年減85.6%，去年同期虧損7,650萬元；經營溢利下降67.6%至2.7億元，EBITDA減少29.4%至12.83億元。

維達表示，集團第三季收益保持強勁的增長勢頭，毛利率按季度逐漸有所改善，將繼續專注於創新投入及品牌建設，穩固領先優勢，進一步推動所在主要市場的可持續盈利發展。