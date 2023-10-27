中遠海運港口去季純利跌4%

今年首9個月，集團股東應佔利潤2.336億美元，按年跌11.7%；收入跌0.6%至10.478億美元，每股盈利6.75仙，不派息。期內總吞吐量按年升2.8%至一億個標準箱；權益吞吐量按年增1.8%至3,215.93萬個標準箱。