中遠海運港口去季純利跌4%
航運股中遠海運港口(01199)公布，第三季股東應佔利潤8,331.2萬美元，按年跌4%；收入升2.7%至3.589億美元；總吞吐量按年上升4.1%至3,560.31萬個標準箱；權益吞吐量按年增加2.7%至1,140.8萬個標準箱。
今年首9個月，集團股東應佔利潤2.336億美元，按年跌11.7%；收入跌0.6%至10.478億美元，每股盈利6.75仙，不派息。期內總吞吐量按年升2.8%至一億個標準箱；權益吞吐量按年增1.8%至3,215.93萬個標準箱。
此外，中國外運(00598)第三季淨利潤9.92億元（人民幣‧下同），按年跌18.53%；首9個月淨利潤31.63億元，按年跌11.55%。
中免賺13億按季減14%
從事免稅店業務的中國中免(01880)亦公布，今年第三季度淨利潤13.4億元，按年增長94.22%，按季跌14.31%；首9個月實現營業收入按年增長29.14%至508.37億元，淨利潤增12.49%至52.06億元。
另中海油田服務(02883)披露，今年第三季淨利潤9.34億元，按年跌2.9%；今年首9個月淨利潤22.73億元，按年升9.9%。
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