中石化上季盈利增長大翻身
中國石油化工(00386)今年第三季按年多賺37.68%至179.38億元（人民幣‧下同），扭轉上半年按年少賺19.44%的頹勢；首3季累計賺540.6億元，按年跌幅亦比上半年收窄至6.58%；第三季每股盈利升至0.15元。公司指，季績盈利增加主因石油石化市場回暖，煉化產品毛利回升、成品油經營量增加，整體毛利按年增加。
化工板塊扭虧為盈
是次集團業績翻身的原因之一是化工分部上季重新錄得經營溢利。面對新增產能加速釋放的嚴峻形勢，中石化加大盈利產品排產力度，強化成本管控，穩步提升高附加值產品比例。首3季乙烯產量1,066.2萬噸，按年增6.6%；整體化工產品經營總量為6,343萬噸，增長5%，帶動化工板塊經營虧損回落至27.75億元，比去年同期虧損縮減逾31%，而單計上季更錄經營溢利5.83億元，扭轉之前兩季的虧損。
首3季成品油銷量持續反彈，單站年均加油量按年升14.37%，造就營銷及分銷（油站）對外收入增加6.91%至1.31萬億元，經營溢利急升逾一成至243.48億元，單計上季息稅前利潤為81.26億元。惟勘探及開發分部首3季經營溢利按年倒退約一成，煉油業務亦減9.04%。
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