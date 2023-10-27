中石化上季盈利增長大翻身

化工板塊扭虧為盈

是次集團業績翻身的原因之一是化工分部上季重新錄得經營溢利。面對新增產能加速釋放的嚴峻形勢，中石化加大盈利產品排產力度，強化成本管控，穩步提升高附加值產品比例。首3季乙烯產量1,066.2萬噸，按年增6.6%；整體化工產品經營總量為6,343萬噸，增長5%，帶動化工板塊經營虧損回落至27.75億元，比去年同期虧損縮減逾31%，而單計上季更錄經營溢利5.83億元，扭轉之前兩季的虧損。