中央傳查向恒大放貸銀行

房地產市場放緩，嚴重拖累內地經濟復甦步伐，房企資不抵債更損害金融體系。據外媒指，內地政府對恒大債權人名單將進一步深究，包括國有銀行和一些地方政府掌控的銀行在內，調查方向涉及內銀對開發商放貸有否過度寬鬆等。恒大昨日股價再跌逾4%，連挫4日，累插17.77%至0.222元。

萬達商管稱仍在推進上市 近期中方領導人據報破天荒突訪專責金融穩定的中國人民銀行，甚至傳來國家領導層與金融監管機構將於本月底罕有舉行針對金融領域的高規格閉門會議消息，重點討論應對房產危機及地方融資平台的債務風險等，一如人行行長潘功勝上周向人大常務委員會報告金融工作情況時所指，下一步工作考慮將全面強化金融風險源頭管控，以加強對關鍵人員、職位及環節的持續管理和監督。

現時內房融資動態主要聚焦新股發行渠道，對於萬達集團旗下珠海萬達商管有意延遲在香港上市一說，接近萬達集團的人士對內媒僅稱，目前相關上市工作正常推進中，無論是與投資者接觸還是申請上市，仍為日常工作。

潤置表示，建議分拆上市可減少該企對傳統債務融資方式的依賴，並盤活旗下基礎設施資產，避免基礎設施投資恢復期較長及資產周轉率較低的不利影響，此舉亦將增強該企的滾動投資能力及可持續營運。

人行整治拒收人幣現金 另外，人行昨亦召開了拒收人民幣現金專案整治工作動員部署會，會議強調優化現金流通環境、提升現金服務水平是實踐金融工作的政治性、人民性，服務實體經濟的重要體現。自10月起，有關單位聯合進行為期半年的整治拒收現金專案行動。同日人行展開4,240億元的7天期逆回購操作，對沖到期量後淨投放800億元，連續7日累計淨投放規模達2.62萬億元。

不過，即使中國加速對外開放吸金，但外資投行疫後在華業務仍頻作調整。最新有日資野村擬調整中國業務戰略，據報正重新審視其上海合資企業的策略，如管理層重組及裁員，或涉及裁減約10名駐港的投資銀行家。

中國恒大近期走勢